Mor un ciclista en un accident a l'A-2, a Sant Andreu de la Barca

Un ciclista ha mort en un accident de trànsit aquest dimecres a la matinada a Sant Andreu de la Barca, al punt quilomètric 593,9 de l'A-2 en sentit Barcelona. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un ciclista, que circulava en contra direcció, i un turisme. En l'accident també s'hi han vist implicats dos turismes més. A conseqüència d'això ha mort el ciclista i el conductor d'un dels turismes ha resultat ferida lleu i l'han traslladada al Centre d'Urgències i Atenció Primària (CUAP) de Sant Andreu de la Barca. Els Mossos d'Esquadra, que han rebut l'avís a les 05.48 hores, no han localitzat la documentació del ciclista.

Arran de la incidència, s'han activat set patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'A-2 s'ha tallat a Sant Andreu de la Barca en sentit Barcelona i s'han fet desviaments per la sortida de Castellbisbal. A partir de les 06.16 hores s'ha obert un carril en sentit Barcelona. Hi ha hagut aturades de 4 km.