Suïssa informa l'Audiència Nacional que la família Pujol va amagar un fons amb 17 milions, segons El Mundo

Les autoritats suïsses han comunicat a l'Audiència Nacional que la família Pujol va amagar a Suïssa un fons d'inversió amb 17 milions d'euros, dels quals n'haurien transferit com a mínim 8 a Luxemburg, segons publica El Mundo. La informació, segons el diari, surt de la comissió rogatòria del jutge José de la Mata a Suïssa, que relaciona la família Pujol amb un dipòsit que va arribar a sumar 17.935.861,97 euros. Quantitat que provindria de les inversions en un fons anomenat 'Selecta', en què també hi figuraria l'empresari Carlos Tusquets Trias de Bes.

Segons el jutge instructor del cas, la família Pujol-Ferrusola ha aprofitat la seva posició per "acumular un patrimoni desmesurat pels seus membres, directament relacionats amb percepcions econòmiques fruit de conductes corruptes".

El diari recorda que el jutge De la Mata també ha descobert una "fortuna oculta" de la família a Andorra, a nom de l'empresari Francesc Robert Ribes, amb un import no quantificat, tot i que Hisenda eleva a 9 milions d'euros la quantitat de fons inèdits que la família hauria desviat a Panamà a través de la societat d'aquest empresari, a qui Anticorrupció considera el testaferro de la família.

La família Pujol argumenta que aquests fons no són nous i que els diners moguts per Ribes no els pertanyen. Per contra la Fiscalia manté que aquests són uns "diners diferents dels que es coneixien fins ara". De la Mata senyala al primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, com a gestor d'aquests fons, que hauria utilitzat Suïssa i altres jurisdiccions per a "blanquejar capitals obtinguts il·lícitament".

Pel que fa a les operacions de Suïssa, que la família atribueix a una herència familiar, l'Audiència Nacional destaca una transferència de Jordi Pujol Jr. A JP Morgan, el 27 de setembre de 2002, per valor de 4.409.212,43 euros. El dipòsit suís analitzat ara va arribar a registrar un saldo net de 17,9 milions. El jutge atribueix a Pujol Jr com a beneficari tot i que hi hauria altres inversors.

La investigació dels comptes de Pujol acaba el setembre vinent i Anticorrupció ja prepara l'escrit d'acusació contra la família per blanqueig de capitals. El diari recorda que el flanc més dèbil de la investigació és poder connectar aquestes quantitats de diners amb contractes públics de la Generalitat.