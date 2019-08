Torra reclama una «resposta humanitària ja» per l'Open Arms

El president del Govern, Quim Torra, ha reclamat aquest dimecres una "resposta humanitària ja" per al vaixell Open Arms, que porta 13 dies esperant un port segur on desembarcar amb gairebé 150 persones a bord. En una piulada, Torra denuncia que el que està passant al Mediterrani aquests dies –on a més de l'Open Arms hi ha també l'Ocean Viking- és "d'una gravetat extrema" i que "ens afecta a tots". El president cita Jody Williams, premi Nobel de la Pau, i alerta que "allà on es vulneren els drets humans d'una persona, es vulneren els drets humans de tots".

Torra ja va posar a disposició de Proactiva Open Arms ONG els ports de Catalunya "davant les situacions de bloqueig" a principis d'agost.