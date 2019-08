Espanya accepta acollir part dels 147 migrants de l'Open Arms

El govern espanyol està disposat a acollir una part dels rescatats del vaixell Open Arms, segons ha informat l'executiu aquest dijous a través d'un comunicat. El govern confia en "poder trobar una solució" i per això ha informat a la Comissió Europa, al govern italià i als països implicats en l'operació que Espanya accedeix a participar en un "repartiment equilibrat" dels rescatats. Així mateix, ha confirmat que està treballant amb la Comissió Europea i altres països de la UE per trobar una solució "comuna, europea, ordenada i solidaria" a la situació dels 147 migrants a bord de l'Open Arms, alguns d'ells des de fa dues setmanes. El "repte migratori" ha d'afrontar-se "conjuntament" per la Unió Europea, considera l'executiu de Pedro Sánchez, mitjançant "mecanismes de col·laboració" en els quals participin els països membres.

El vaixell de la ONG es troba fondejat en aigües d'Itàlia, davant de l'illa de Lampedusa, després que la justícia del país cancel·lés aquest dimecres la prohibició del ministre de l'Interior, Matteo Salvini, d'entrar en aigües italianes. L'organització espera que les autoritats del país autoritzin el desembarcament en un port.