Impulsen un manifest en contra de la criminalització dels menors estrangers no acompanyats

Un nou manifest denuncia la "criminalització" dels menors estrangers no acompanyats i critica la "visió desenfocada" que en tenen els mitjans de comunicació i la societat en el seu conjunt. El text, impulsat per l'Observatori Criminològic del Sistema Penal davant de la Immigració (OCSPI), compta amb el suport de l'Institut Andalús Interuniversitari de Criminologia i la universitat de Màlaga. A més, uns 200 professors i investigadors especialistes de diferents disciplines de les universitats públiques i privades d'arreu de l'Estat han signat el manifest, dels quals una trentena treballen a centres catalans. El document denuncia "notícies falses" sobre els menors migrants difoses a les xarxes socials i proposa diverses premisses per a un tractament mediàtic correcte.

Concretament, el manifest recomana als mitjans de comunicació i a la societat que no detallin la procedència dels menors estrangers a l'hora d'informar-ne al respecte, ja que és una dada "irrellevant". Així mateix, matisa que "no són perillosos", sinó que estan sols i en situació de risc, i remarca el deure social de protegir-los.

A més, el text denuncia la presència d'un "corrent populista" que etiqueta els menors migrants com a "delinqüents" i reclama al govern espanyol que reflexioni i posi en marxa un pla nacional sobre immigració infantil i juvenil. L'objectiu és, segons el document, eliminar les "barreres d'inclusió" d'aquests infants i joves en el sistema educatiu i promoure la seva inclusió laboral.

A part, demana al ministeri Fiscal que prioritzi la protecció a la infància i faci complir les normatives vigents que preveuen la defensa dels drets fonamentals dels menors estrangers no acompanyats.

Per acabar, el manifest reclama als mitjans de comunicació que no criminalitzin aquests menors en les seves cobertures informatives i els recorda la seva "responsabilitat amb la societat", per la qual no han de difondre "discursos estereotipats i racistes". En aquest sentit, els signants recomanen evitar l'ús de l'acrònim 'MENA' per la seva "connotació pejorativa".