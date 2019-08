El PP registra Catalunya Suma per anar junts amb Cs i els taronges se'n desentenen

La direcció nacional del PP ha registrat «per si de cas» la marca Catalunya Suma, amb la qual plantegen concórrer en coalició amb Cs en unes eventuals eleccions catalanes, malgrat que els taronges se'n desentenen, van explicar ahir fonts populars a Europa Press.

Segons va publicar el diari Economía Digital, el registre de la marca amb la qual pretenen emular la coalició electoral Navarra Suma es va fer a final de juliol.

Les mateixes fonts populars asseguren que no hi ha hagut converses ni avanços amb Cs, però volen tenir preparada la possibilitat de presentar-se en coalició en cas que es produís un avançament electoral.

«La negativa de Cs impedeix que sigui una realitat, però cal tenir-la preparada per si hi ha una convocatòria electoral», van explicar fonts del partit, que van subratllar que el registre de la marca s'ha fet de manera coordinada entre la direcció del partit nacional i la cúpula del PP català.

En declaracions a Europa Press, la portaveu de l'executiva de Cs, Lorena Roldán, va descartar la possibilitat de repetir la fórmula Navarra Suma a Catalunya perquè, a la comunitat navarresa, es va produir sobre la base «d'unes característiques especials que no es poden extrapolar a altres llocs».

Roldán reconeix que Navarra Suma va ser un èxit en els comicis: «Vam guanyar les eleccions i hauríem format un govern constitucionalista a Navarra si no hagués estat pel pacte vergonyós de Sánchez amb Otegi».

«No contemplem aquesta fórmula en altres territoris. Entenem que hi hagi partits que sí que la volen després d'haver obtingut uns resultats pèssims, uns partits que van fer concessions als nacionalistes durant 40 anys», va afirmar Roldán.



«Referent incontestable»

Per Roldán, Cs és l'única veu del constitucionalisme a Catalunya: «Un referent incontestable en la defensa dels drets i llibertats de tots els catalans».

Per això, adverteix que en unes eventuals eleccions catalanes sortiran a guanyar com van fer en els últims comicis del 27 de desembre del 2017, quan el partit va assolir la primera posició en nombre de vots, tot i que no van aconseguir governar.

«El separatisme ha tocat fons, ells mateixos ho han reconegut, i el que demanem al senyor Torra és que convoqui eleccions d'una vegada», ha afegit.

Per la seva part, en una entrevista amb Europa Press, el secretari general del partit taronja, José Manuel Villegas, va subratllar que Cs representa una alternativa diferent al PP, «reformista i profundament regeneradora», amb la qual cosa també va descartar una possible aliança electoral a l'estil de Navarra Suma.