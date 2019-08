Colau veu com a ''fets puntuals'' els apunyalaments d'aquest estiu a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha evitat parlar de crisi de seguretat i ha qualificat de ''fets puntuals'' els apunyalaments i homicidis que s'han donat a la ciutat aquest estiu. Ha destacat que no són fets ''connectats'' i ha demanat no generalitzar. L'alcaldessa considera que Barcelona és una ''ciutat segura'' però amb ''problemes de seguretat'' entre els quals destaca l'augment, els darrers dos anys, dels furts i els robatoris. Per això, ha recordat que el govern municipal demanava fa un any més efectius policials, per revertir aquesta situació, així com aposta per un canvi en la resposta judicial que ''dissuadeixi'' de seguir reincidit els ''lladres professionals''.

Colau ha fet aquestes declaracions a les festes de Gràcia, en la primera aparició pública després de les vacances d'estiu i ha respost a les crítiques de JxCat. L'alcaldessa ha assegurat que ha estat ''connectada en tot moment '' amb l'equip de govern municipal els darrers dies.