Enxampen un camioner que transportava 24.000 quilos d'àcid clorhídric conduint alcoholitzat

Els Mossos d'Esquadra van denunciar aquest dijous el conductor d'un camió de gran tonatge carregat amb prop de 24.000 quilos d'àcid clorhídric per conduir sota els efectes de l'alcohol i circular per una ruta prohibida. Cap a les vuit de la tarda els agents van aturar el vehicle procedent d'Alemanya amb destinació Flix (Ribera d'Ebre) a l'N-420 en sentit Falset, al terme municipal de les Borges del Camp (Baix Camp). El camioner va donar positiu per alcoholèmia amb una taxa de 0,54 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat i els agents el van multar amb una sanció de 1.000 euros. També el van denunciar amb 500 euros més per anar per una ruta prohibida amb un vehicle d'aquestes característiques.

L'actuació va comportar l'activació del Pla Especial d'Emergències per Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera i Ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT). Els Bombers es van fer càrrec del trasllat del camió fins a un estacionament especialitzat en el transport de mercaderies perilloses ubicat a Flix on ha restat immobilitzat fins aquest divendres.