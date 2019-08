Open Arms demana l'evacuació "urgent i immediata" de tots els migrants a bord

Open Arms sol·licita l'evacuació "urgent i immediata" de tots els ocupants del vaixell. En una informació al seu compte de Twitter l'ONG explica que les "condicions psicofísiques" tant dels adults com dels menors que estan a l'embarcació són "crítiques" i la seva seguretat és "molt preocupant", segons l'informe mèdic de l'ONG Emergency. Per aquest motiu tots els ocupants del vaixell, que es troba a poca distància de la costa de Lampedusa, "necessiten ser desembarcats amb màxima urgència per emergència humanitària", conclou l'informe.