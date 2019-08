Terrassa proposa fer un front comú de municipis davant la reclamació d'Endesa

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha enviat una carta a tots els batlles i batllesses catalans convocant-los a una reunió el pròxim 5 de setembre per construir un front comú contra la reclamació que Endesa ha fet a les administracions públiques per cofinançar els 21 milions d'euros d'impagaments acumulats per aquelles famílies en situació de vulnerabilitat que no han pogut fer front al rebut de la llum. "Terrassa ha decidit prendre la iniciativa per tal de consensuar una resposta conjunta i contundent contra aquesta vulneració dels drets de la ciutadania", apunta Ballart. A la missiva, la companyia elèctrica alerta que si no s'assumeix el 50% d'aquests impagaments, a partir de l'1 d'octubre iniciarà els procediments de suspensió dels subministraments. Una advertència que per Ballart "no respon a allò que estableix la normativa autonòmica de la Llei 24/2015 per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge i de pobresa energètica".

Endesa té detectades prop de 25.000 persones vulnerables a Catalunya mitjançant els serveis socials, que, segons els seus càlculs, a 30 de juny del 2019 sumaven un deute de més de 21 milions d'euros. D'aquestes, només el 30% s'han beneficiat de les ajudes i els descomptes del nou Bo Social, que va aprovar-se a finals de l'any 2017. Aquestes persones en situació de vulnerabilitat, tant les que no s'han acollit al Bo Social com les que sí, segueixen acumulant deute.