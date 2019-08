Busquen possibles víctimes mortals al canal de Tortosa després de caure-hi un cotxe

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat busquen possibles víctimes mortals al canal de Tortosa (Baix Ebre) després que hi hagi caigut un cotxe. Els fets han passat poc abans de les cinc de la tarda, quan per causes que s'investiguen un vehicle ha sortit de la via al quilòmetre 15,8 de la C-12 i s'ha precipitat al canal. Efectius dels Mossos d'Esquadra de trànsit i de la unitat subaquàtica treballen al punt de l'accident, i els Bombers de la Generalitat han reduït el cabal del canal per poder assegurar el vehicle. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també s'ha desplaçat al lloc dels fets.