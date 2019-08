L'Open Arms envia una sol·licitud urgent a Lampedusa per desembarcar els migrants

El vaixell de rescat Open Arms ha enviat aquest diumenge a la tarda una sol·licitud urgent al port de Lampedusa (Itàlia) per poder desembarcar-hi les 107 persones que porten 17 dies a bord. L'ONG propietària de l'embarcació ha denunciat que les condicions físiques i psicològiques dels migrants són "crítiques" i ha alertat que la seva seguretat al vaixell està en risc. A més, ha carregat contra la Unió Europea i el ministre de l'Interior italià: "Si passés el pitjor, Europa i Salvini serien responsables". La nova sol·licitud de desembarcament a Lampedusa arriba després que el capità de l'Open Arms hagi considerat "inviable" navegar cinc dies per atracar al port d'Algesires, tal com havia ofert el president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez.