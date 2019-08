Torra homenatja les víctimes dels atemptats amb una ofrena al Memorial per la Pau de Cambrils

Cambrils homenatja aquest 18-A les víctimes de l'atemptat de fa dos anys. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet aquest diumenge a la tarda una ofrena floral al Memorial per la Pau del passeig marítim en un acte senzill i sense parlaments. Acompanyat de la seva esposa, Carola Miró, el cap de l'executiu ha dipositat un ram de roses blanques al mosaic que recorda les víctimes de l'atemptat, davant del Club Nàutic. L'acte ha estat breu i senzill, i s'ha tancat amb un minut de silenci. Enguany el consistori no ha organitzat cap acte commemoratiu del segon aniversari, però a l'acte hi ha assistit el primer tinent d'alcalde, altres regidors i representants d'entitats locals, així com de cossos policials.

Per la seva banda, mig centenar de persones convocades pels CDR del Camp de Tarragona s'han manifestat en silenci per exigir responsabilitats, saber la veritat i que s'expliqui qui hi ha al darrere dels atemptats. Els organitzadors havien demanat explícitament als assistents que no portessin cap simbologia i que anessin amb samarretes negres o fosques. Molts d'ells duien màscares per cobrir-se la cara. "Sentim indignació perquè no hi ha claredat respecte el desencadenant de tot això i perquè tenim la sensació que s'ha tapat informació", ha explicat un dels manifestants.



Ofrena del govern espanyol

Durant la jornada diversos veïns i turistes fan el seu particular homenatge al Memorial per la Pau. Al migdia el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, i el subdelegat a Lleida, José Crespín, han encapçalat un homenatge a les víctimes de l'atemptat. En nom de la Delegació del govern espanyol a Catalunya han fet una ofrena floral al Memorial per la Pau i han traslladat el seu suport als afectats. L'homenatge també ha comptat amb l'assistència de la portaveu parlamentària del PSC-Units, Eva Granados, i de l'ambaixador d'Espanya a Andorra i exalcalde de Lleida, Àngel Ros, entre d'altres representants socialistes.

També al migdia el diputat de Cs per Tarragona Matías Alonso ha acompanyat el grup municipal del partit a Cambrils a fer una ofrena floral al Memorial per la Pau "per rendir un sentit homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils".