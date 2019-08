Brutal atac de l'amo d'un restaurant a uns turistes espanyols a Albània

Una família de turistes espanyols va patir fa uns dies un impactant atac a Albània. L'amo d'un restaurant en el qual havien estat va pujar a la part davantera del cotxe en què viatjaven i va intentar agredir-los per haver-se queixat del menjar i del servei del local.



Al vídeo de l'atac, gravat per un dels turistes, es pot veure com l'home trenca el vidre de la part davantera del cotxe mentre el conductor recorre una carretera plena d'altres vehicles. Tres quilòmetres després, l'amo del restaurant va baixar del cotxe i va intentar obrir la porta del conductor.



Les imatges van ser difoses pel periodista albanès Vincent Triest a través de les seves xarxes socials. Segons va explicar el periodista, el restaurant del protagonista de l'agressió té molt males crítiques al web TripAdvisor.



A més, Triest va confirmar que després d'aquest brutal atac el ministre de turisme albanès, Blendi Klosi, es va reunir amb la família atacada i els va regalar unes flors en senyal de disculpa.





Even for Albanian traffic standards, this was pretty extreme. Tourism minister @BlendiKlosi met with the Spanish tourist and gave them some flowers. pic.twitter.com/HETGrIc25F