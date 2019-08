Junqueras, obert a convocar eleccions com a resposta a la sentència de l'1-O

El president d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, creu que la convocatòria d'eleccions no es pot menystenir com a opció de resposta a la sentència que arribi del judici de l'1-O. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio' contestada per escrit des de la presó de Lledoners, el republicà assegura que "convocar eleccions és una opció que no s'ha de descartar mai" com a reacció a una possible condemna del Suprem. A més, Junqueras s'allunya d ela "confrontació" amb l'Estat a la que apel·lava l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i afirma que la resolució del conflicte "només pot passar pel diàleg i la democràcia". Per últim, junt en la setmana que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, comença les converses amb partits per la seva investidura, el republicà reitera que ERC "no afavorirà en cap cas" que hi hagi un govern de dretes i espera "un consens majoritari" al voltant de la posició que el partit va mantenir en abstenir-se en el primer intent del socialista al Congrés.

Oriol Junqueras està en presó preventiva a Lledoners, a l'espera de la sentència del Suprem i esperant "justícia" del tribunal de la UE que ha de decidir sobre la seva immunitat com a eurodiputat. En aquets context, el republicà ha respost un qüestionari de Catalunya Ràdio fet públic aquest dilluns al matí, on mostra "confiança plena en la decisió que prengui el Govern" un cop es conegui què passa amb els presos independentistes i què diu la sentència de l'1-O. Tot i mantenir la "innocència" de tots els encausats, Junqueras és conscient que el tribunal podria condemnar-los, i en parlar de la resposta que la societat catalana hauria de donar, afirma que "la decisió l'ha de prendre el poble de Catalunya", però també deixa clar que "convocar eleccions és una opció que no s'ha de descartar mai".

Pel que fa a l'estratègia independentista, Junqueras està convençut que "cal apel·lar a les majories del 80% que a ERC o per exemple Òmmium sempre s'han conjurat". "Ho hem demostrat sempre quan érem una minoria que defensava la independència de Catalunya, ara som molts més i d'ençà uns anys l'espai post convergent s'ha unit, doncs aprofitem-ho per ser encara més", explica. Amb tot, pren certa distància de l'aposta de Puigdemont per la "confrontació" que l'expresident fa al seu darrer llibre. "Que cadascú valori i és del tot legítim però nosaltres que som independentistes des de sempre, creiem que la solució a això només pot passar per la via del diàleg i la democràcia. Només amb diàleg s'arriba a consensos amb tots els nostres ciutadans perquè tenim l'obligació de dirigir-nos a tots i totes elles, els independentistes com nosaltres i als que encara dubten", comenta a l'entrevista amb Catalunya Ràdio.

"No entenc que es regali la Diputació al PSC"

D'altra banda, Junqueras ha criticat la posició de JxCat en el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona i en la seva política d'acords postelectorals. "Certament, encara no he entès que havent-hi una majoria independentista es regali la presidència al PSC. No sé si es tornarà a reproduir, ni si algun dia ens explicaran perquè", etziba el republicà.

I encara parlant de pactes, no tanca en absolut la porta a que Esquerra mantingui la seva abstenció en un hipotètic segon intent per la investidura del socialista Pedro Sánchez com a president espanyol. Així, tot i assegurar que "tot sembla indicar per les seves accions" que Sánchez vulgui repetir eleccions, Junqueras insisteix que "ERC no afavorirà en cap cas un govern de dretes que competeix per ser cada vegada més de dretes". I és que per al republicà, aquella abstenció que van fer i una possible segona estan avalades pel seu electorat, la seva trajectòria i les seves promeses. "ERC va guanyar les eleccions a Catalunya i això ens fa responsables de la decisió. En l'abstenció ens vam conjurar amb Bildu i ara esperem que la nostra decisió tingui un consens majoritari", afirma, segur que els resultats dels comicis al Congrés i al Senat "avalen que l'estratègia d'ERC és correcta i que va fer allò que deia, no obstaculitzar la formació d'un govern per evitar, de totes totes, un govern de dreta extrema i extrema dreta". "ERC no necessita sobreactuar ni cridar per dir que és independentista. Ho sap tothom i anàvem a manifestacions de l'Onze de Setembre quan hi havia 5000 persones", afegeix.

Per últim, rebutja les crítiques rebudes des de determinats sectors independentistes per posicions com la de la investidura de Pedro Sánchez. "Què ho fa que de cop i volta sembla que ERC s'ha convertit en l'objectiu a abatre per part de tothom? ERC no defuig la voluntat de ser un projecte atractiu pel màxim de gent possible, i vol assemblar-se tant com sigui al país que tenim, que som. Però no només això, ERC també vol ser un espai que s'entengui amb tothom. Això és fer política", defensa a l'entrevista.

En aquest sentit, ha assegurat que "respecta" les crítiques i la decisió dels exconsellers Josep Huguer i Anna Simó de no anar a la manifestació independentista de la Diada per l'actitud de l'ANC. Per contra, però, ell crida a assistir-hi massivament. "Jo sempre he anat als actes en motiu de la Diada i convido a tots a anar-hi perquè la Diada ha de ser inclusiva i en cap cas, deixar fora a aquells que no pensin com tu. L'Onze de Setembre és la diada de tots els catalans pensin com pensin i vinguin d'on vinguin", conclou.

Dels pressupostos de la Generalitat i la negociació dels comptes amb comuns, CUP i PSC, Junqueras en vol parlar ben poc i es limita a dir que "caldrà apel·lar a la responsabilitat" dels socialistes i que està "convençut que l'equip negociador serà capaç de fer els pressupostos socials per cobrir les necessitats més que urgents que la gent requereix" i oferir-los a CUP i comuns.