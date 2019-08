L'Open Arms planteja al govern espanyol traslladar els migrants en avió

L'ONG Open Arms planteja ara al govern espanyol el lloguer d'un avió per poder traslladar des d'Itàlia els 107 migrats rescatats al Mediterrani. El vaixell de salvament és a només 800 metres de Lampedusa –al sud de Sicília– sense poder desembarcar, després que Itàlia i Espanya haguessin acordat que el vaixell navegui ara cap a les Illas Balears per desembarcar a Mallorca. Open Arms entén que aquesta opció és incomprensible i adverteix que la situació emocional de les persones que malviuen al buc és "extrema". L'ONG proposa desembarcar a Itàlia i des d'allà traslladar els migrants en avió fins a Madrid. "Llogar un Boeing per a 200 persones té un cost de 240 euros per passatger", ha etzibat Riccardo Gatti, cap de la missió a Itàlia en declaracions als mitjans.

Fonts de l'ONG han explicat que el vaixell no té capacitat per arribar a cap port espanyol i assegura que la situació de tensió acumulada en els darrers 18 dies "pot esclatar a bord en qualsevol moment". Si el vaixell obre rumb cap a un altre lloc que no sigui Lampedusa, adverteixen, podria suposar un motí, a més de posar en risc migrants i tripualció.

És en aquest punt que des d'Open Arms plategen l'opció del trasllat aeri. "Les persones a bord han de ser desembarcades de manera ràpida i segura per rebre l'assistència necessària i la manera més ràpida és fer-ho en avió", expliquen des de l'ONG. Si s'opta pel trasllat per la via marítima a l'estat espanyol, Open Arms demana al govern que enviï un vaixell "en condicions".