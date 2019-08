Uns manters que fugien de la Guàrdia Urbana obliguen a tallar la Ronda Litoral

Un dispositiu de la Guàrdia Urbana contra el top manta a la Barceloneta ha sorprès un grup de venedors al Moll de la Fusta, que ha fugit cap a la Ronda Litoral per la presència policial. La irrupció dels manters a la via, intentant fugir entre els cotxes, ha obligat a tallar momentàniament la circulació com a mesura preventiva.

Els fets han passat a les cinc de la tarda i el tall ha durat pocs minuts, afectant les sortides 20, 21 i 22 de la ronda. El dispositiu de l'Ajuntament de Barcelona contra el top manta està desplegat des de finals de juliol i la intervenció d'aquest dilluns era una de les actuacions habituals. De moment no hi ha detinguts i la Guàrdia Urbana és a l'espera de poder comptabilitzar el material incautat. Fonts de l'Ajuntament de Barcelona expliquen que no hi ha cap persona ferida.