Posen en marxa el whatsapp per atendre víctimes d'agressions LGTBI-fòbiques

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) ha posat en marxa aquest dilluns el servei d'atenció per a agressions LGTBI-fòbiques a través de l'aplicació de mòbil Whastapp. En cas d'agressió, les víctimes poden notificar-ho amb un missatge al 699901651, on l'atendran psicòlegs i juristes. El servei estarà en fase de prova pilot fins dissabte, i l'atenció es limita de moment a una franja de dues hores, de 10h a 12h. Després s'estudiarà com donar-li continuïtat.

Només a Barcelona l'OCH ha registrat 44 casos de violència contra el col·lectiu LGTBI de gener a juliol, una xifra que contrasta amb els 43 casos registrats en tot l'any 2018. On més se'n cometen és a l'Eixample (14), Ciutat Vella (9) i Sants-Montjuïc (7), sobretot perquè és on es concentra l'oci del col·lectiu.