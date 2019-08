Un mort i nou ferits en un xoc frontal entre un autobús i un turisme a l'AP-7, a Amposta

Una persona ha mort i nou han resultat ferides en un xoc frontal entre un autobús i un turisme la matinada d'aquest dimarts al quilòmetre 328 de l'AP-7, a Amposta. La persona que ha mort era el conductor del turisme. Les nou persones ferides eren passatgers de l'autocar, sis menys greus i tres lleus, que s'han traslladat a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa i l'hospital d'Amposta. L'autobús portava 32 persones. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 4.25 hores. Arran de la incidència s'han activat 14 patrulles dels Mossos, 8 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 4 ambulàncies i el Servei de Suport Psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l'afectació viària, a les vuit del matí l'AP-7 estava tallada a Amposta en tots dos sentits i es feien desviaments per l'N-340, per la sortida 41 en sentit sud i per la sortida 42 en sentit nord.

Amb aquesta víctima, són 111 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.