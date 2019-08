Podem envia al PSOE una nova proposta per a un govern de coalició

Podem ha enviat aquest matí una nova proposta al PSOE per tancar un govern de coalició. Des de la formació de Pablo Iglesias insisteixen que el resultat de les urnes el passat 28 d'abril no va donar la majoria suficient a cap partit per fer un govern "monocolor" i per això insisteixen en conformar govern amb el PSOE, una opció que ja va fracassar al juliol.

Per aconseguir reflotar les negociacions, Podem ha enviat fins a quatre propostes diferents al document -a totes reclama la vicepresidència- i proposa reprendre el diàleg on va quedar al juliol. La formació al·lega que "la falta de temps" per negociar va provocar el fracàs d'aquesta opció de govern.

L'equip negociador de Podem està format per Pablo Echenique, Ione Belarra, Jaume Asens, Yolanda Díaz, Enrique Santiago i Juantxo López de Uralde. Des del PSOE, però, el mateix Pedro Sánchez ha tancat la porta al govern de coalició i busca un acord programàtic amb Podem, amb qui preveu reunir-se entre finals d'agost i principis de setembre.