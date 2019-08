Junqueras s'avé a convocar eleccions com a resposta a la sentència de l'1-O

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, va obrir la porta ahir a convocar eleccions com a resposta de l'independentisme a la sentència que s'espera que faci pública en les pròximes setmanes del Tribunal Suprem sobre el referèndum d'independència de l'1-O.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Junqueras, en presó preventiva per la causa del procés, va apuntar: «Convocar eleccions és una opció que no cal descartar mai».Tot i que la convocatòria electoral és competència del president de la Generalitat, Quim Torra, ERC és el seu soci al Govern i diverses veus del partit han subratllat que, si no s'aproven els pressupostos, que no es renoven des del 2017, convindria anar a eleccions.

Junqueras va reiterar ahir que ERC aposta pel diàleg i va avisar que el seu partit «no necessita sobreactuar ni cridar per dir que és independentista». «Ho sap tothom. Anàvem a les manifestacions de l'11-S quan érem 5.000 persones», va insistir el líder republicà en una entrevista a Catalunya Ràdio (que va respondre per carta des de la presó). I va assegurar que la solució passa pel diàleg i la democràcia: «Només amb el diàleg s'arriba a consensos. Tenim l'obligació d'adreçar-nos a tothom, als independentistes com nosaltres i als qui encara dubten».

A més, va afegir que, com que ERC va guanyar les eleccions generals a Catalunya, la seva estratègia està avalada: «ERC va guanyar les eleccions. Crec que això avala que l'estratègia d'ERC és correcta i que hem de fer això que dèiem: no obstaculitzar i així evitar un govern de dreta i d'extrema dreta».

Sobre la investidura de Pedro Sánchez va declarar que ERC «no imposa línies vermelles al diàleg i a la negociació», sense renunciar, va matisar, a l'objectiu, legítim i necessari, en les seves paraules, de la República catalana.

Retrets

«No he sentit mai ningú d'ERC que hagi renunciat a aconseguir la sobirania. Si algú diu o insinua això, haurà de preguntar-se quins interessos personals té», va defensar en ser preguntat si tornen a l'autonomisme, i va asseverar que la seva voluntat és construir un projecte ampli i plural.

«Amb retrets i repartint culpes o carnets de bons i dolents no anirem gaire lluny», va opinar en ser preguntat pels desacords amb JxCat.

Quant al pacte de JxCat i el PSC a la Diputació de Barcelona, que va donar la presidència a la socialista Núria Marín, va criticar que «han dit una cosa i han fet just el contrari» i va afegir que no entén que, havent-hi una majoria independentista, regalessin la presidència al PSC.



Eleccions catalanes

Preguntat per la resposta a la sentència, va opinar que la decisió l'ha de prendre la gent, però va asseverar que sempre està d'acord amb les decisions del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès: «Convocar eleccions és una opció que no s'ha de descartar mai».