El PSOE veu «inviable» un govern de coalició amb Podem i li demana que busqui altres fórmules

El PSOE ha agraït la proposta que li ha fet arribar Podem per insistir en el govern de coalició però ha respost a la formació de Pablo Iglesias que és "inviable" i l'ha convidat a buscar altres fórmules per facilitar un "govern i un programa progressistes". En el comunicat enviat per Ferraz, els socialistes al·leguen que la negociació i la votació fracassada del juliol han contribuït a posar de relleu diferències entre les dues formacions que no permeten parlar de coalició. Per una banda, al·leguen que hi ha "desconfiança" entre les dues formacions, diferències en "qüestions d'Estat" com la crisi catalana i també una "concepció diferent" sobre l'estructura que ha de tenir el govern. En canvi, sobre les mesures programàtiques que ofereix Podem sí apunten que hi ha proximitat i recorden que "moltes d'elles" ja van formar part del discurs d'investidura del candidat Pedro Sánchez. Per això, conviden Podem a treballar en aquesta línia de l'acord programàtic.

La resposta dels socialistes no s'ha fet esperar i poques hores després d'enviar el document al PSOE (que ocupa 119 pàgines), des de Ferraz s'ha tornat a tancar la porta al govern de coalició. Dies enrere, el mateix Pedro Sánchez havia reconegut que aquesta via estava morta per als socialistes però, tanmateix, Podem hi insisteix perquè considera que les negociacions es poden reprendre des del punts on van quedar encallades al juliol "per falta de temps". La formació lila considera que s'han de deixar enrere els "retrets" i posava sobre la taula quatre diferents escenaris pel que fa al repartiment de cadires. En tots ells, demanava una vicepresidència per a Podem i tres ministeris.

Des del PSOE, però, no han variat la posició de les darreres setmanes i qualifiquen "d'inviable" la proposta de Podem de treballar per un acord de govern en coalició. Per això, conviden els de Pablo Iglesias a buscar d'altres fórmules per aconseguir un acord en base a un programa comú. En el comunicat, recorden que el PSOE s'ha reunit amb diferents col·lectius socials en les darreres setmanes per "actualitzar" el programa electoral i poder comptar el suport de forces progressistes. En matèria de continguts, per al PSOE es demostra una "proximitat" entre moltes de les polítiques socials d'ambdues formacions.

En el comunicat, també s'insisteix que l'objectiu del PSOE és que hi hagi govern quan abans millor. "Espanya ha de sortir de l'actual situació de bloqueig", apunten des de Ferraz. Pel que fa a les negociacions amb els partits, apunta que al llarg d'aquest agost tancarà el programa "obert i progressista" per poder-lo debatre amb la resta de forces, "especialment amb Podem". "Esperem que es pugui aconseguir un acord ampli que permeti desbloquejar la situació política i que Espanya quan abans millor compti amb el govern que van votar de forma majoritària els espanyols", afirmen els socialistes.

El líder de Podem , Pablo Iglesias, tornarà a la vida pública aquesta nit amb una entrevista a Antena3.