Torra s'allunya de la proposta de Junqueras; aposta per la «confrontació» amb l'Estat

El president del Govern, Quim Torra, fa una aposta per la "confrontació" amb l'Estat, en considerar que la negociació està del tot descartada, i ha fet una crida a "arriscar", apartant-se així de la proposta de convocar eleccions com a resposta a la sentència de l'1-O que fa tot just un dia va formular el líder d'ERC, Oriol Junqueras. En la cloenda de la commemoració dels 50 anys de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), Torra també ha demanat que "s'aturi la batalla entre independentistes" i ha recordat que "l'adversari és qui no permet exercir l'autodeterminació". "A mi no em trobareu en les lluites partidistes", ha dit Torra, que ha advertit que no pensa "defallir" fins a aconseguir "un país lliure". D'altra banda, ha situat la Diada com el dia per a "reprendre el projecte cap a la independència" sense haver d'esperar que surti la sentència o es puguin reactivar les euroordres.

Torra ha demanat que l'independentisme reprengui la iniciativa i el projecte, i ha lamentat que durant aquest temps "de repressió", no s'ha estat capaç d'avançar. Per tot plegat, ha cridat a "posar-se en marxa tots una altra vegada", superar el període anterior i "tornar-ho a fer".

Així, ha fet una crida a "arriscar" i "resistir els cops i acceptar que serà difícil". "Ens caldrà arriscar, i molt, si volem aconseguir que el projecte de la independència arribi a bon port", ha advertit el cap de l'executiu, que ha explicat que ho seguiran intentant per la via de la confrontació, com també ha plantejat l'expresident Puigdemont, i que tornaran a votar 'no' a Sánchez mentre la proposta no inclogui el dret d'autodeterminació de Catalunya.

"Em poden posar totes les multes que vulguin, poden obrir-me processos judicials, intentar inhabilitar-me, però en cap cas em faré enrere i posaré sempre per davant la defensa de la democràcia", ha garantit Torra. Ha defensat que ell no és president per a "gestionar una autonomia", sinó per "fer la república". "Que ningú compti amb mi per convertir l'1-O en un record melancòlic", ha avisat.

El president ha advertit que els independentistes no es poden presentar "dividits" i ha apel·lat a la "suma de diversitats". En aquest sentit, creu que ara no cal una unitat "electoral" però sí una estratègia "comuna", supeditada a la independència. També ha sumat les entitats en aquesta fórmula d'unitat. "Prou de desconfiances entre independentistes, prou de baralles entre independentistes", ha insistit.

En la conferència, Torra ha reclamat que els independentistes es posin d'acord per desbloquejar la situació, establir una "agenda de ruptura democràtica" i donar estabilitat al Govern per encarar aquest camí. També s'ha alineat amb la CUP en la idea que cal tenir un pressupost que sigui "el motor del canvi republicà".

Quan falta poc perquè es faci pública la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O, Torra ha garantit que no acceptarà cap sentència que no sigui l'absolució, i que això es tradueix amb què hi haurà "un abans i un després de la condemna" dels presos. A més, ha recordat que no només s'enfronta a la sentència, sinó que també a la possibilitat que es reactivin les euroordres per l'expresident Carles Puigdemont i els altres exmembres del Govern "a l'exili".

Per tot plegat, Torra ha situat aquesta Diada com "la més important" per a fixar l'objectiu de la independència "una altra vegada", així com per a "reprendre la confiança". Això depèn de nosaltres. No cal esperar cap sentència, euroordre ni moviment de l'adversari", ha asseverat Torra, que creu que cal "entre tots, rebrotar aquest projecte més fort que mai".