Diada 2019: l'ANC prepara nous actes reivindicatius a Barcelona, l'11 de setembre al matí

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) organitza enguany un acte polític pel dia 11 de setembre al matí, a més de la manifestació que es duu a terme cada any a la tarda. De 10 h a 15 h, l'entitat habilitarà l'Espai Eines de País que, situat a Pla de Palau de Barcelona i els carrers del voltant, articularà diverses activitats per informar i conscienciar de la necessitat que asseguren que hi ha d'empoderar la ciutadania en el procés cap a la independència. El nou acte s'engloba dins la campanya Eines de País de l'Assemblea i en el programa de La Diada 2019 - Objectiu Independència i buscarà traslladar la idea principal que "cadascú és una eina de país i que els petits canvis, si es converteixen en col·lectius, transformen la realitat".

Tal com afirma l'entitat, es tractarà d'un espai ampli dividit en dues parts. A la part central, ubicada al mig de la plaça, s'hi instal·laran diversos punts interactius perquè els visitants puguin prendre consciència de les eines que hi ha per canviar la realitat actual i avançar cap a la independència i de les accions que es poden dur a terme, a escala individual o col·lectiva. Una segona àrea situada als carrers que donen accés a la plaça acollirà la part d'aplicació pràctica de les eines que s'hauran exposat a la plaça. D'aquesta manera, explica l'Assemblea, a la plaça es podrà trobar un test interactiu per saber si s'és un consumidor estratègic que potencia el compromís de consumidors i empreses amb l'economia catalana sense ingerències polítiques i als voltants s'hi ubicaran empreses registrades a Consum Estratègic per a qui vulgui efectuar un canvi de contracte, per exemple.

Aquest any també hi haurà la possibilitat de seguir l'acte de la tarda des de qualsevol punt del recorregut. Des de l'Assemblea anuncien que tots els trams de la concentració estaran sonoritzats. Enguany la manifestació tindrà lloc a la plaça Espanya i s'estendrà pels carrers que hi desemboquen, Gran Via, Paral·lel, Creu Coberta, Tarragona i Maria Cristina, formant un estel, el símbol de l'independentisme.