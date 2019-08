Aragonès portarà el govern espanyol als tribunals per «retenir de forma irregular» les bestretes del finançament

A l'atac. Així ha començat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, la seva compareixença al Parlament d'aquest dimecres per explicar l'ajustament del pressupost de la Generalitat. I és que només dos minuts després d'iniciar la seva explicació ja havia anunciat que pensa "portar als tribunals" al govern espanyol pels incompliments en pagaments que reconeixen la llei.

En aquest sentit, Aragonès s'ha referit als 1.317 milions d'euros que, segons ell, corresponen a les bestretes del finançament del 2019, que haurien d'haver estat transferides de forma automàtica i que l'Estat "té retingudes de forma irregular". És per això que ha apuntat que intentarà per la via judicial acabar amb aquest "incompliment de la llei i dels compromisos" que estan "ofegant" la Generalitat, tot acusant el govern espanyol de "deslleial" per "no complir" mentre Catalunya "sí compleix els objectius que ells mateixos van marcar".