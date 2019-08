Detingut un noi de 16 anys per enlluernar amb un làser diversos avions quan aterraven

La Policia Nacional ha detingut un menor de 16 anys per enlluernar amb un punter làser de llum verda tres avions mentre realitzaven les maniobres d'aterratge a l'aeroport de València. Els policies li van intervenir un punter làser de llum verda d'aproximadament uns 16 centímetres.

Els fets van passar cap a dos quarts d'una de la matinada, quan els agents que feien tasques de prevenció van ser alertats perquè es dirigissin a l'avinguda del Cid de València, on pel que sembla diverses persones estaven apuntant els avions en les seves maniobres d'aterratge a l'aeroport, informa la Direcció Superior en un comunicat.

Immediatament, els policies es van dirigir al lloc i després de realitzar diverses gestions van descobrir que tres avions havien estat enlluernats per un punter de llum làser de color verd mentre realitzaven les maniobres d'aterratge. Mentre els agents realitzaven batudes per la zona per localitzar la ubicació, van rebre una altra alerta en la qual els manifestaven que el comandant d'un altre avió el situava en un terrat d'un edifici proper.

Finalment, els policies van localitzar l'edifici i, en accedir al terrat van observar un jove, sol, amb un punter làser de color verd que li treia el cap de la butxaca davantera dreta dels seus pantalons. El noi va reconèixer que havia estat apuntant els avions, pel que va ser detingut. El menor va ser posat en llibertat i lliurat als seus pares.