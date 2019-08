ERC defensa que la confrontació amb l'Estat i el diàleg són «compatibles»

ERC creu que la confrontació amb l'Estat per la qual va advocar el president del Govern, Quim Torra, i la defensa que la solució "només pot passar pel diàleg", del republicà Oriol Junqueras, són "compatibles". La portaveu, Marta Vilalta, ha assegurat que contraposar diàleg i confrontació "és trampós" perquè es pot "aixecar la bandera del diàleg en una mà, i amb l'altra agafar la de la confrontació democràtica". "És la combinació de les dues banderes la que ens farà avançar", ha assegurat. D'altra banda, ha reclamat "superar la dinàmica autodestructiva i de generar desconfiances" en què considera que aquest agost ha entrat el moviment independentista. Així, ha dit que sobretot ara, a les portes de la Diada i de conèixer la sentència, cal traçar la unitat estratègica.

En una atenció als mitjans des de Prada de Conflent, on ha participat en una xerrada de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), Vilalta ha cridat a no posar el focus en els "companys de viatge" del moviment independentista, sinó en "l'adversari comú, l'Estat". Per tot plegat, ha demanat traçar ja la "unitat estratègica".

Vilalta ha reivindicat que la complicitat entre el diàleg i la confrontació és la que farà avançar l'independentisme per a encarar de la millor manera possible la tardor. D'altra banda, ha dit que cal repetir les majories democràtiques i també "revalidar-les" mentre generen "més complicitats" i fan accions de "desgast" a l'Estat, mentre s'exigeix el diàleg i la negociació. Sobre la proposta de Torra, que va presentar dimarts també a la UCE, Vilalta ha mostrat el seu "absolut respecte" per qui presenta "fulls de ruta" i ha insistit que pot ser compatible amb el diàleg.

La portaveu republicana ha admès que el seu partit està en converses amb JxCat, a més d'altres formacions i entitats independentistes, per a teixir l'estratègia unitària. Segons Vilalta, aquestes trobades s'han d'intensificar en els pròxims dies per a preparar les pròximes setmanes. De fet, ja pensen en l'11 de setembre, quan "cal demostrar que hi ha un poble actiu" i ha garantit que treballaran perquè sigui "un èxit".

Després que un sector d'ERC, entre els quals hi ha l'exdiputat al Congrés Joan Tardà, hagi apostat per unes eleccions immediates i un govern de concentració que inclogui també els comuns, Vilalta ha manifestat que totes les aportacions "són benvingudes", però ha deixat clar que aquesta no és la postura oficial de la formació. Els republicans han de celebrar un congrés la segona setmana de setembre, i és en aquest espai quan es debatran les posicions i es canalitzaran les diferents propostes.

Pel que fa a les eleccions, ERC no les descarta, ja que veuen en els comicis un mecanisme més perquè s'expressi la ciutadania: "Si n'han de sortir majories més reforçades, una estabilitat parlamentària o un millor nivell de suport als partits independentistes, per què no?", s'ha qüestionat Vilalta, que ha negat que s'ho puguin plantejar per una bona tendència a les enquestes. Pel que fa al govern de concentració, ha assenyalat que podria incloure els comuns o "aquells que estan en contra de la repressió i la judicialització".