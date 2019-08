L'Amazones registra rècord d'incendis i Bolsonaro culpa les ONG

L'Amazònia brasilera es crema a un ritme rècord des de fa més de dues setmanes, segons dades de l'Institut Nacional d'Investigació Espacial (Inpe) que intensifiquen l'escrutini nacional i internacional a les polítiques ambientals del president Jair Bolsonaro.

L'Inpe reporta un augment superior al 80% dels incendis al Brasil entre el 2018 i el 2019, més de la meitat a la selva amazònica. Es tracta del nivell més alt des que van començar els registres de fa 7 anys. En declaracions a la premsa formulades dimecres a Brasília, el president Bolsonaro va assenyalar que les ONG podrien estar darrere dels incendis en un intent de desacreditar-lo i posar el focus d'atenció en les retallades de finançament, però no en va oferir proves.

Bolsonaro és objecte d'una enorme pressió per contenir la propagació de la xifra rècord d'incendis que actualment arrasen la selva tropical més gran del món, molts d'ells provocats per fusters incentivats pel seu govern. El president ha parlat reiteradament del seu desig de desenvolupar econòmicament l'Amazònia i integrar els pobles indígenes que hi viuen en la societat brasilera contemporània.