Unes 200 persones tallen la Diagonal en defensa de l'Amazònia i demanant la dimissió de Bolsonaro

Unes 200 persones s'han concentrat aquest divendres al migdia al davant del Consolat del Brasil a Barcelona per defensar la integritat de l'Amazònia, on denuncien que hi ha "un incendi provocat per un govern que no creu en el canvi climàtic i que té interessos econòmics a destruir l'Amazònia, cosa que suposa un desastre per a tothom", segons ha explicat Isidre Castanyé, un portaveu dels manifestants. Al crit de "Bolsonaro, dimissió" durant uns minuts els manifestants han tallat la Diagonal entre la Via Augusta i el passeig de Gràcia. 'Extinction Rebellion' exigeix "que es digui la veritat, que es redueixin les emissions i una democràcia real". La concentració també estava convocada per Fridays for future. Els manifestants portaven pintades i pancartes en favor de la conservació de l'Amazònia i en contra del govern de Bolsonaro. Han fet diversos parlaments i han cridat a la participació en diverses activitats que duran a terme els propers dies.

Si bé la concentració d'aquest divendres estava directament relacionada amb l'Amazònia, han difós diverses activitats que duran a terme durant les properes setmanes.

Isidre Castanyé ha explicat que del 20 al 27 de setembre l'entitat col·laborarà amb els estudiants en vaga pel clima. També impulsaran la primera vaga general pel clima del proper 27 de setembre. I el proper 7 d'octubre volen fer la "segona rebel·lió internacional".



Disfressats de peixos al Museu Marítim

Diumenge vinent a dos quarts de cinc de la tarda faran una performance amb disfresses d'animals marins al voltant i dins del Museu Marítim de Barcelona. Volen alertar de la crescuda del nivell del mar a Barcelona.

La directora artística d'Extinction Rebellion, Jennifer, ha explicat que l'objectiu d'aquesta "protesta pacífica" és portar una "esperança" vers els ciutadans que pateixen el "dol" de conèixer la situació en què està el clima. "L'art ajuda la gent a tenir esperança i a actuar", ha reblat.