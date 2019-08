Cs suggereix el «remei polític» del 155 si Torra opta per la confrontació

El president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, va recordar ahir al president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que «el remei polític» per garantir que es compleix la Constitució a Catalunya és l'aplicació de l'article 155, en cas que el president del Govern de la Generalitat, Quim Torra, opti per la confrontació.

En roda de premsa, va referir-se a les declaracions en què Torra deia que no era president per gestionar una autonomia: «No sabria ni gestionar una comunitat de veïns», va carregar Carrizosa, que va qualificar la posició del president del Govern d'amenaça.

També va considerar que és una amenaça el recurs que el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, interposarà pel Govern espanyol pels impagaments de les bestretes.

Carrizosa va assegurar que el recurs que Aragonès vol imposar al Govern espanyol suposa «l'enèsima amenaça» i que la fan per «maquillar les retallades» i pel «desgovern» a Catalunya.

D'altra banda, va criticar la «falta de gestió i la malversació que es produeix cada dia pagant amiguets del procés» i que atribueixin «la culpa sempre als altres». Per tot plegat, va demanar a Torra que dimiteixi i convoqui eleccions, ja que Cs sí que té «propostes per a la Catalunya real» i no per a la «república imaginària».

Amb aquest escenari a Catalunya, Carrizosa va criticar que el president de Govern espanyol en funcions «miri inacceptablement cap a un altre lloc» i deixi «sense resposta» aquestes «amenaces».

Finalment, el president de Ciutadans va criticar Sánchez pels pactes «amb el separatisme» a Navarra, les Balears o el País Valencià, i va assegurar que ha convertit el republicà Gabriel Rufián en «home d'estat». «Té un pla i uns aliats que ja ha triat i li demanem que deixi de marejar la perdiu», va concloure Carrizosa, que li va demanar que «deixi de fer teatre i formi govern».

De nou, Carrizosa va negar que Ciutadans es pugui arribar a plantejar abstenir-se en la segona investidura de Sánchez i va insistir que no canviaran «en absolut» la seva posició.