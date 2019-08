El pare del nadó maltractat a Lleida té antecedents per violència domèstica

El pare del nadó d'uns 20 dies que suposadament hauria rebut maltractaments que l'han deixat en estat molt greu té antecedents per violència domèstica però no ha rebut mai cap condemna, segons ha pogut confirmar l'ACN de fonts judicials. Tant ell com la mare de la criatura van ser detinguts dimecres acusats d'un suposat delicte de lesions contra la criatura i declaren aquest divendres al jutjat d'instrucció número 1 de Lleida. La parella va portar el petit a l'Hospital Arnau de Vilanova la setmana passada i davant la gravetat de les ferides que presentava va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Des de l'hospital es va activar el protocol de maltractaments infantils i l'Equip de Valoració de Maltractament Infantil va fer una valoració inicial del cas i es va fer la petició de retirada de la tutela del menor als pares de manera que actualment ha estat assumida per la DGAIA.

Els pares del menor van ser detinguts dimecres a Barcelona i posteriorment traslladats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida. Aquest divendres declaren davant del jutjat d'instrucció número 1 de Lleida que és qui porta el cas des que el petit va ingressar a l'hospital la setmana passada. La parella resideix a Lleida, ell té 39 anys i és de nacionalitat espanyola mentre que la mare en té 33 i és de nacionalitat colombiana.