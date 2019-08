La xifra d'inscrits a la manifestació de la Diada cau un 25% respecte a l'any passat

La xifra d'inscrits a la manifestació de la Diada és de 37.500 persones, un 25% menys respecte a l'any passat. Segons l'ANC, aquest descens és conseqüència al fet que enguany no s'ha organitzat cap 'performance' i, per tant, els assistents no veuen la necessitat d'inscriure's tot i tenir la intenció d'anar-hi. Tot i això, l'entitat ha fet una crida que la gent s'inscrigui igualment, per garantir l'èxit d'organització. Pel que fa a la xifra de busos reservats, és semblant a la de l'any passat, al voltant dels 450.

A diferència de la xifra d'inscrits, la venda de samarretes per a la mobilització 'Objectiu Independència' ha augmentat un 5% respecte a la Diada de l'any passat, i és de 178.000 samarretes. Per enguany, l'ANC també ha organitzat un acte polític al matí, a més de la manifestació de la tarda.