Els 5 casos de listèria a Catalunya donen resultat negatiu, però es veu «probable» que el brot d'Andalusia en fos la font

Un cop analitzades les proves fetes als cinc pacients de Catalunya vinculats al brot de listeriosi d'Andalusia, l'Agència de Salut Pública afirma que els resultats no han estat prou determinants com per confirmar-ne cap d'ells; tot i que sí que es veu com a probable que l'esmentat brot en fos la font d'infecció realment pel quadre clínic que va presentar cada un dels afectats.

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha participat aquesta tarda a Madrid en una reunió de coordinació entre el Ministeri de Sanitat i representants territorials de salut pel brot de listeriosi originat a Andalusia. A la sortida de la trobada, ha explicat que, malgrat que la Junta d'Andalusia ha presentat un informe exhaustiu que ha clarificat prou l'actual situació, a la reunió s'han posat de manifest alguns problemes rellevants. En aquest sentit, Guix ha lamentat que, durant aquest episodi, s'hagin produït descoordinacions entre les administracions que estan gestionant aquesta crisi, amb mostres de manca de transparència i problemes de comunicació, que han derivat en missatges contradictoris i retards en la presa de decisions. Amb tot, la intervenció de Guix a la reunió també ha servit per ressaltar la qualitat professional dels tècnics de la Junta i el bon funcionament de les xarxes de vigilància epidemiològica i de seguretat alimentària del Ministeri. "De tot plegat en podem extreure lliçons per a afrontar millor futures crisis".