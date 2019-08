La Sala de Vacances del Tribunal Suprem ha concedit un permís extraordinari perquè Jordi Turull surti de la presó de Lledoners aquest mateix dilluns per visitar durant quatre hores el seu pare a l'hospital, on està ingressat per una malaltia greu, segons ha informat el Suprem en un comunicat. Josep Rull també va sortir de la presó el 20 d'agost per acompanyar el seu fill en una operació.