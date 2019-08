Una dona de 74 anys mor a Sevilla pel brot de listeriosi

Una dona de 74 anys infectada per listeriosi ha mort aquest dimarts a Sevilla, segons ha informat la Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia. La dona, ingressada en la Unitat de Cures Intensives, presentava patologies prèvies i estava inclosa dintre de la població de risc. Hi ha 196 casos confirmats fins al moment, tot i que el nombre total de pacients ingressats amb sospita d'infecció o amb la infecció s'ha reduït un 20% en les últimes 24 hores. Ara n'hi ha 86. La Junta d'Andalusia constata que es manté la tendència d'inflexió del brot. A Catalunya hi ha cinc casos sospitosos però les analítiques han donat negatiu.