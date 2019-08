El Govern permet que els infermers catalans puguin receptar més de mil medicaments

El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret d'acreditació de prescripció infermera que permetrà als més de 45.000 infermers de Catalunya acreditar-se per indicar, fer servir i receptar més de 1.000 medicaments que no estan subjectes a prescripció mèdica -la majoria no finançats- i 4.700 productes sanitaris d'ús humà -finançats-.

En un comunicat aquest dimarts, després del Consell Executiu, la Generalitat ha explicat que el decret detalla el procediment d'acreditació a Catalunya, en aplicar el reial decret estatal, i és el primer text normatiu català que regula la prescripció infermera.



Quins infermers podran prescriure medicaments?



L'acreditació tindrà dos requisits: disposar del títol de Grau d'Infermeria o un d'equivalent, i acreditar un any d'experiència professional en aquest camp o, si no es disposa, superar un curs d'adaptació gratuït elaborat per la Conselleria de Salut i el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya.

Des del moment d'obtenir-la, l'acreditació capacitarà els professionals per indicar, fer servir i autoritzar la dispensació de productes sanitaris i de medicaments, i distingirà entre l'acreditació per a cures generals --col·lectiu d'infermers no especialistes-- o per a cures especialitzades --especialistes--.



Com es faran les receptes?



Tots els tràmits del procediment seran electrònics i hauran de ser els mateixos professionals els qui els sol·licitin, malgrat que com que la majoria d'infermers que treballen a Catalunya ho fan en el sistema públic de salut --uns 30.000 aproximadament--, el Decret preveu un procediment extraordinari i més àgil per aquests, durant els primers quatre mesos.

En concret, els professionals d'infermeria que treballin en centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat) i que en el moment d'entrada en vigor del decret portin més d'un any treballant, no hauran de tramitar la sol·licitud perquè seran els mateixos centres els que faran el tràmit, amb el seu consentiment previ.

En el cas dels centres del sistema públic, l'ordre de dispensació infermera dels medicaments i productes s'incorporarà a la recepta electrònica, integrada en el pla de medicació del pacient, per la qual cosa el Servei Català de la Salut (CatSalut) preveu adequar l'aplicatiu informàtic en els propers mesos.



Què passa amb els medicaments que cal prescripció mèdica?



Sobre les actuacions amb medicaments subjectes a prescripció mèdica --que són la majoria dels que els infermers fan servir quotidianament-- encara s'està pendent que el Ministeri aprovi els protocols i guies de pràctica assistencial en els quals s'ha d'emmarcar l'ús des d'infermeria.