El Govern vol que la Diada sigui «una primera resposta» a la sentència de l'1-O

El Govern vol que la Diada de l'11-S sigui "una primera resposta" a la sentència de l'1-O, en cas de condemna. Així ho ha explicat la portaveu, Meritxell Budó, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, aquest dimarts al migdia, la primera del nou curs polític. La consellera de Presidència ha asseverat que el Govern està "concentrat" i "centrant el màxim d'esforços" en la confecció i aprovació dels pressupostos per al 2020. A més, ha apuntat que properament s'obrirà la roda de contactes amb els diversos grups parlamentaris per debatre la proposta, així com el treball bilateral entre Economia i la resta de departaments. D'altra banda, Budó també ha "celebrat l'esforç" de JxCat i ERC per treballar per la unitat estratègica i donar una resposta conjunta a les sentències.

La consellera de Presidència ha constatat la voluntat del president, Quim Torra, de reprendre la iniciativa política, a les portes de la Diada, la sentència del judici i una possible reactivació d'euroordres contra els "exiliats". En aquest sentit, Budó ha remarcat que el Govern aposta perquè la "gran mobilització" de l'Onze de Setembre sigui "una primera resposta" a qualsevol sentència que no sigui l'absolutòria.

Amb contundència, Budó ha descartat les eleccions com a reacció a una possible condemna contra els processats per l'1-O: "Cap escenari fa pensar que una resposta a la sentència sigui una convocatòria electoral". En contra, la consellera ha reafirmat la "voluntat" del Govern -i, en particular del seu vicepresident, Pere Aragonès- d'aprovar els comptes del 2020. L'executiu vol obrir "immediatament" la roda de contactes amb els grups.



"Confrontació" amb l'Estat



Budó també ha explicat que Torra ha exposat al Consell Executiu d'aquest matí el pla que va exposar a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) de Prada, on va afirmar que "no hi cap altre camí que la confrontació democràtica". La consellera ha apuntat que, pel Govern, "confrontació democràtica" vol dir afrontar "políticament" un problema polític, no cedir davant la "repressió" i no acceptar cap sentència condemnatòria.

A més, ha assegurat que aquesta voluntat és "compatible" amb el diàleg, alhora que ha donat "màxim suport" a la tesi esbossada per Torra. De fet, Budó ha afegit que la conferència del president del 5 de setembre a Madrid anirà en aquesta mateixa línia.