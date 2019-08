L'Audaz ja és a Sicília per portar els 15 migrants de l'Open Arms a Espanya

El vaixell de l'Armada Espanyola Audaz està fondejat davant de la costa de Pozzallo (Sicília), on recollirà els 15 migrants rescatats per l'Open Arms que correspon acollir a Espanya. L'Audaz va sortir al matí de Lampedusa, on estava fondejat des del divendres 23 d'agost, amb l'objectiu de recollir els migrants de l'Open Arms que acollirà Espanya segons el repartiment establert entre diversos països de la Unió Europea: Luxemburg, França, Alemanya, Espanya i Portugal.

El vaixell va salpar el dimarts 20 d'agost de Rota, després que el Govern espanyol decidís enviar-lo a recollir els migrants de l'Open Arms, que seguien bloquejats a 800 milles de l'illa de Lampedusa, després de 19 dies a la deriva amb més d'un centenar de migrants a bord.

Poques hores després de salpar l'Audaz, la Fiscalia d'Agrigent va ordenar el segrest provisional de l'Open Arms i el desembarcament de les desenes de migrants i refugiats que seguien a bord en aquell moment (un total de 83), després que el fiscal Luigi Patronaggio examinés les condicions del vaixell de l'ONG espanyola.

A mitjanit, els migrants de l'Open Arms van ser desembarcats, mentre l'Audaz ja havia completat part del recorregut. Per això, el Govern va decidir que el vaixell continués fins a Lampedusa.



Els detalls de la reubicació

La Comissió Europea (UE) ultima els detalls de la reubicació dels migrants rescatats per l'Open Arms entre els cinc països que s'han ofert per acollir-los i els comunicarà les pròximes hores, va informar ahir el ministeri d'Interior italià.

El departament que dirigeix l'ultradretà Matteo Salvini va explicar en una nota que, segons han acordat, està previst que Alemanya aculli quaranta migrants, els mateixos que França, mentre que Espanya en rebrà quinze, Portugal deu i Luxemburg dos.



Compareixença

La Diputació Permanent del Congrés debatrà i votarà avui diferents peticions de compareixença del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i vuit dels seus ministres per diferents assumptes, i es decidirà qui de l'Executiu oferirà explicacions al ple de la cambra baixa sobre la crisi de l'Open Arms.

D'una banda, el PP i Ciutadans han demanat que sigui el president Pedro Sánchez qui reti comptes davant el Parlament pel que defineixen com a «bandades» del Govern al voltant de la immigració. Concretament, volen que Sánchez expliqui «els canvis en la posició del Govern respecte a la crisi migratòria a la Mediterrània, la seva inacció davant l'actuació de màfies que trafiquen amb persones en aquesta zona i quins contactes ha tingut amb altres governs de la UE a les últimes setmanes sobre aquesta qüestió».

Unides Podem, encara que en un primer moment també havia parlat de demanar la presència de Sánchez, finalment va decidir demanar la compareixença de la vicepresidenta, Carmen Calvo, al·legant que ella ha portat el protagonisme del Govern en aquesta crisi, ja que el president estava de vacances.

Amb aquesta finalitat, va demanar el suport d'Esquerra Republicana (ERC), Junts per Catalu-nya (JxCat) i Compromís per demanar la celebració d'una sessió plenària extraordinària.

En tot cas, Unides Podem, el vot del qual és determinant, ja va avançar a Europa Press que no donarà suport a la petició de compareixença de Sánchez, de manera que és previsible que no arribi a prosperar. Pel que fa a la de Carmen Calvo, depèn del fet que PP i Ciutadans hi donin suport.