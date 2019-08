23 detinguts i 70 furtadors identificats, en un operatiu policial contra els carteristes del metro

Un dispositiu contra els furts al metro dels Mossos d'Esquadra i Policia Nacional ha acabat amb 23 detinguts i 70 persones furtadores reincidents localitzades. Aquest és el balanç definitiu del dispositiu policial de dues hores contra furts al metro, segons el darrer comunitat dels Mossos. 30 dels localitzats han estat traslladats a dependència policials de la Policia Nacional. 22 han quedat detinguts per la Llei d'Estrangeria i un altre està arrestat per requeriment policial per la Unitat d'Investigació de l'ASTMET per furt. Concretament els controls policials s'han fet a les estacions de la Sagrada Família i la Diagonal. Segons han explicat ambdós cossos, la col·laboració entre ells serà "estable" en les pròximes setmanes per tal de localitzar "delinqüents multireincidents".

L'objectiu és comprovar si els furtadors reincidents tenen ordres de detenció pendents o si es troben en situació irregular, segons ha explicat la cap de l'Àrea de Seguretat del Transport Metropolità (ASTMET), Mónica Luís.

El dispositiu s'ha tancat amb un balanç de 70 furtadors reincidents amb antecedents identificats, dels quals un ha estat detingut per una ordre pendent de recerca per furt al metro. 30 dels identificats han estat traslladats a dependències policials per tal de determinar la seva situació administrativa d'acord amb la Llei d'Estrangeria. 22 d'aquests han quedat detinguts. Aquests traslladats són delinqüents multireincidents identificats i detinguts per delictes contra el patrimoni en nombroses ocasions per agents dels Mossos desplegats al metro.

El dispositiu ha tingut, segons la policia catalana, un doble objectiu: la prevenció de furts al transport públic i, d'altra banda, la neutralització dels delinqüents amb requeriments judicials pendents o amb estada irregular a Espanya.

Des de principis d'any fins al juliol, s'han registrat al transport suburbà de la ciutat de Barcelona 18.823 furts. Al voltant d'un 30% dels furts que es registren a Barcelona es produeixen al metro.

Segons dades dels Mossos, des del 2016 fins al 2019 els Mossos d'Esquadra han aportat indicis per sol·licitar 2490 vegades una Ordre de d'Allunyament per tal de prohibir l'accés al metro a delinqüents i furtadors reincidents. Els indicis aportats per la policia catalana per proposar les ordres d'allunyament afecten a 622 persones. Actualment n'hi ha unes 349 en vigor que afecten 221 persones.