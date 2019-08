La relliscada d'Aragonès en la seva felicitació a Rosalía

El vicepresident del Govern Pere Aragonès ha relliscat en la seva felicitació a Twitter a la cantant sesrovirenca Rosalía, que aquesta matinada ha obtingut dos premis MTV per la cançó «Con altura».



Aragonès ha realitzat un tuit on es podia llegir "Moltes felicitats@rosalia per aquest premi MTV al millor videoclip i coreografia! Gràcies per les teves lletres i cançons i per la teva mirada a l'hora de parlar de la nostra societat actual. Enhorabona!".



Els usuaris de la xarxa social no han tardat en veure que el vicepresident ha citat erròniament a la cantant. El perfil oficial de Rosalía és @rosaliavt i no pas @rosalia. El perfil citat per Aragonès és el d'una senyora de Las Palmas de Gran Canària que té una gran bandera espanyola d'imatge de fons i que les seves piulades tenen un marcat caire espanyolista.





Moltes felicitats @rosaliavt per aquest premi MTV al millor videoclip i coreografia! #VMAs Totalment merescudíssim!!! Gràcies per les teves lletres i cançons i per la teva mirada a l'hora de parlar de la nostra societat actual. Enhorabona! https://t.co/mCWax6fILQ — Pere Aragonès ? (@perearagones) August 27, 2019

Pere Aragonès no ha tardat en esmenar l'error i. Ràpidament ha realitzat un segon missatge de felicitació amb el mateix text i aquest cop sí, amb la cantant citada correctament.