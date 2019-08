Un jove ciclista català, ferit per l'esclat d'una bomba de la I Guerra Mundial a Itàlia

Un ciclista d'elit de Viladrau, Eloi Palau, de 21 anys i un company de disciplina esportiva, de 23, van patir dilluns a la tarda ferides de diversa consideració per l'explosió d'una bomba de la Primera Guerra Mundial a 3.000 metres d'alçada, en un cim de les Dolomites, a Itàlia. Els dos esportistes havien competit durant el cap de setmana en unes proves classificatòries per als mundials d'aquesta modalitat. Palau és campió del món de bicitrial i es dona la circumstància que és fill del regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament del poble osonenc, Jordi Palau.

Els dos ciclistes van haver de ser ingressats a l'hospital de Trento amb ferides que, en el cas de Palau, presentaven gravetat, per la qual cosa va ingressar a l'Unitat de Cures Intensives (UCI), tot i que no es tem per la seva vida.

Els fets van tenir lloc cap a les tres de la tarda, mentre els joves estaven fent el descens de la glacera de Presena, a la província de Trento, amb dos companys més. Segons recull la premsa local italiana, l'artefacte estava situat a l'entrada d'una cova a prop del cim i del telefèric que van utilitzar els joves per arribar fins a la glacera. Els dos ciclistes ferits van entrar a la gruta, mentre que els altres dos companys es van quedar a fora esperant-los. Quan els dos esportistes es disposaven a sortir de la cova, la bomba va esclatar. L'onada expansiva els va provocar ferides i cremades a diverses parts del cos. Tot i que encara no s'ha aclarit com es va produir el succés, l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu, va explicar en declaracions a Diari de Girona que Palau podria haver trepitjat l'artefacte accidentalment.

L'exposió li va provocar ferides greus a les mans i als ulls, per la qual cosa va haver de ser operat d'urgència. Tot i que els metges han aconseguit salvar-li la visió, podria haver perdut alguns dits d'una mà. També va patir cremades als peus i a la panxa. L'altre jove també va patir cremades tot i que de menys gravetat. «L'incident podria haver acabat molt pitjor, perquè a prop de la cova hi havia un cingle per on podien haver caigut per l'onada expansiva», va explicar Feliu. Després de rebre l'avís, els serveis d'emergència de Trento van activar un dispositiu de rescat en helicòpter i amb especialistes en rescats alpins, bombers i artificiers dels Carabiners. La boira va impedir que l'aeronau aterrés a prop de la boca de la cova.

Segons l'alcaldessa, la zona on els joves van patir l'accident és molt concorreguda per aficionats a l'alpinisme que hi acudeixen a fer excursions. «És un accident que lamentem i ha estat un atzar que no hauria d'haver existit», va lamentar Margarida Feliu. El consistori va traslladar a través de les xarxes socials un missatge de suport a Eloi Palau i a la seva família que ahir ja es va traslladar a localitat italiana. Eloi Palau és una estrella mundial del bicitrial, disciplina en la qual ha arribat a ser campió del Món i d'Europa Junior. L'incident va sorprendre'l després d'haver participat durant el cap de setmana en la segona prova del campionat de Trial Union Cycliste Internationale (UCI) a Vermiglio, en el qual va arribar a les semifinals, i es va classificar en la dotzena posició.



Una zona farcida de bombes



L'explosiu que va detonar estava situat a una zona de combat entre els exèrcits italià i austrohúngar durant la Primera Guerra Mundial. Tal com recull el rotatiu local L'Adige, el desglaç ha deixat a la vista diversos artefactes explosius d'aquella època que ja han provocat diversos incidents en aquesta part de les Dolomites, la gran majoria protagonitzats per col·leccionistes d'armament que manipulen els explosius. L'expert en balística forense i expert en armes, Luigi Bombassei De Bona, sosté que el 10% de les bombes llançades en les dues grans guerres en aquesta zona d'Itàlia encara no han explotat.