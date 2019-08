El nombre d'inscrits a la manifestació de l'ANC de la Diada de l'11-S puja a 60.000

El nombre d'inscrits a la manifestació convocada per l'ANC per a la Diada de l'11 de setembre és de prop de 60.000 persones, va informar ahir l'entitat en un comunicat.

L'ANC va admetre divendres que el nombre d'inscrits fins a la data per participar en la protesta -37.500- havia caigut un 25% respecte als inscrits en les mateixes dates del 2018.

Malgrat que encara estan lluny dels inscrits totals de la passada edició -460.000-, l'ANC celebra el «fort repunt» de les persones que s'han inscrit a la manifestació durant el cap de setmana.

També ha crescut el nombre de samarretes de l'ANC venudes que, si divendres n'eren 178.000, un 5% més de les que havia venut a finals d'agost del 2018, dilluns n'eren 185.000 -l'any passat se'n van vendre 270.000, segons l'entitat.

De divendres a dilluns s'han reservat deu autocars més dels que es tenien emparaulats i ja en són 460, encara que el 2018 el total d'autocars plens que van desplaçar-se a Barcelona van ser 1.500.

«Si bé les xifres mostren un repunt significatiu i un canvi de tendència, l'Assemblea fa una crida a seguir engrandint les inscripcions, ja que són una eina necessària per garantir que tots els trams de la concentració estiguin plens i assegurar la bona organització», va explicar l'entitat independentista en el comunicat de premsa.

Divendres l'entitat independentista que presideix Elisenda Paluzie va interpretar que el descens s'explica pel fet que enguany, durant la protesta, no hi haurà cap performance i «els assistents no veuen la necessitat d'inscriure-s'hi tot i tenir la intenció d'acudir» a la cita.



Represaliats

A més, l'ANC va explicar que aquesta edició de la manifestació que convoquen tindrà una «representació àmplia de diversos col·lectius i persones represaliades».

«És una aposta clara per homenatjar la societat civil que pateix directament la repressió de l'Estat espanyol de manera ferotge i que, malgrat tot, hi planta cara i no renuncia ni a l'objectiu: la independència, ni a establir una estratègia unitària per aconseguir-ho», subratllen.

El Govern de la Generalitat, per la seva part, vol que la Diada de l'11-S sigui «una primera resposta» a la sentència de l'1-O, en cas de condemna. Va explicar-ho la portaveu, Meritxell Budó, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ahir al migdia, la primera del nou curs polític.

La consellera de Presidència va asseverar que el Govern està «concentrat» i «centrant el màxim d'esforços» en la confecció i aprovació dels pressupostos per al 2020. A més, va apuntar que properament s'obrirà la roda de contactes amb els diversos grups parlamentaris per debatre la proposta, així com el treball bilateral entre Economia i la resta de departaments. D'altra banda, Budó també va celebrar «l'esforç» de JxCat i ERC per treballar per la unitat estratègica i donar una resposta conjunta a les sentències.

La consellera de Presidència va constatar la voluntat del president, Quim Torra, de reprendre la iniciativa política, a les portes de la Diada, la sentència del judici i una possible reactivació d'euroordres contra els «exiliats». En aquest sentit, Budó va remarcar que el Govern aposta perquè la «gran mobilització» de l'Onze de Setembre sigui «una primera resposta» a qualsevol sentència que no sigui l'absolutòria.

Amb contundència, Budó va descartar les eleccions com a reacció a una possible condemna contra els processats per l'1-O: «Cap escenari fa pensar que una resposta a la sentència sigui una convocatòria electoral». En contra, la consellera va reafirmar la «voluntat» del Govern -i, en particular del seu vicepresident, Pere Aragonès- d'aprovar els comptes del 2020. L'executiu vol obrir «immediatament» la roda de contactes amb els grups. Budó també va explicar que Torra va exposar al Consell Executiu d'ahir al matí el pla que va exposar a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) de Prada, on va afirmar que «no hi ha cap altre camí que la confrontació democràtica». La consellera va apuntar que, per al Govern, «confrontació democràtica» vol dir afrontar «políticament» un problema polític, no cedir davant la «repressió» i no acceptar cap sentència condemnatòria.