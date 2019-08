Nova mediació a Treball entre Iberia i el personal de terra del Prat per desbloquejar la vaga

El comitè de vaga del personal de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat i representants de la direcció de la companyia han reprès aquest dimecres al matí les negociacions per desbloquejar el conflicte. Les parts ja es van reunir dimarts a la tarda en una reunió de mediació de més de cinc hores, que va acabar sense acord però amb la solució "a prop", segons va explicar a la sortida el secretari general de Treball, Josep Ginesta. Passades les 11 hores de dimecres treballadors i companyia han iniciat una segona reunió convocats per Treball per evitar les aturades de divendres 30 i dissabte 31 d'agost. A la reunió de dimarts Iberia es va mostrar disposada a estabilitzar part de la plantilla però els sindicats van criticar que no els detallés quants treballadors es veurien beneficiats a l'aeroport de Barcelona.

El Departament de Treball va situar com a data límit per arribar a un acord que desbloquegi la vaga aquest dimecres al migdia perquè més tard ja no serà possible evitar la cancel·lació de vols. Ginesta va xifrar en prop de 20.000 els passatgers que es veurien afectats per les aturades i va demanar "responsabilitat".

Els sindicats van considerar que la posició d'Iberia era un "sense raó" perquè va presentar un pla d'estabilització de plantilla als sindicats a Madrid però es va negar a donar les dades als representants dels treballadors de Barcelona. Tanmateix, es van mostrar oberts a buscar un "punt de fugida" per evitar la vaga.

El conflicte ja fa anys que s'arrossega. Els treballadors denuncien la temporalitat dels llocs de treball -afectaria un 50% de la plantilla d'uns 2.000 treballadors, segons la UGT- i demanen una solució específica per a l'aeroport del Prat.

Els treballadors del 'handling' d'Iberia són els que realitzen les tasques de facturació, embarcaments de passatgers i càrrega i descàrrega d'equipatges. Al Prat, ja han fet quatre jornades de vaga aquest estiu -el 27 i 28 de juliol i el 24 i 25 d'agost-, que van provocar cancel·lacions de centenars de vols i van afectar l'operativa habitual de l'aeroport sense generar incidències greus.