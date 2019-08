El personal de terra d'Iberia al Prat desconvoca la vaga d'aquest divendres i dissabte

Els representants sindicals del personal de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat han desconvocat la vaga d'aquest divendres i dissabte, segons ha anunciat la UGT aquest dimecres a través d'un comunicat.

Les parts s'han tornat a reunir aquest matí al Departament de Treball i el comitè de vaga ha acceptat finalment la proposta de mediació que va fer la conselleria a la reunió de dimarts a la tarda així com "el compromís de la direcció d'Iberia de millorar les seves propostes d'ocupació per a la plantilla de l'aeroport del Prat". En el mateix comunicat, el comitè de vaga ha afirmat que desconvoquen les aturades en "pro d'una demostració de responsabilitat" i per donar una "treva" a Iberia que permeti desbloquejar el conflicte. El representants del personal de terra i de la direcció d'Iberia segueixen reunits a la seu de Treball acabant de perfilar l'acta de l'acord per desconvocar les aturades.

Tanmateix, el comitè de vaga ha apuntat que es reserva el dret a tornar a convocar una vaga si la direcció d'Iberia "no compleix el seu compromís en els pròxims dies".