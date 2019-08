VÍDEO | Així es trenca la tranquil·litat en una cala de la Costa Brava

La majoria de la gent que camina per arribar a una cala de la Costa Brava, o que hi fondeja amb una embarcació petita, busca sobretot la tranquil·litat de què no pot gaudir en les platges grans de les localitats turístiques, normalment plenes de gent i on és més habitual haver de patir els sorolls i les músiques dels veïns.

Tot sovint, però, apareixen elements imprevists que poden esguerrar el gaudi del paisatge més privilegiat. És un fenomen que es pot donar a qualsevol punt de la costa catalana. Per exemple, es pot donar a les cales entre Lloret de Mar i Tossa on fondegen els enormes vaixells que porten grups de joves a ballar com si fossin en una discoteca o a saltar amb estris inflables com si fossin en un parc aquàtic.

Grans catamarans com els del vÍdeo s'encarreguen d'entretenir grups d'adolescents amb ganes de gresca, i mentre ells fan negoci els innocents que pretenien gaudir de la cala amb tranquil·litat es veuen sotmesos a un estrèpit de reggaeton i als crits dels animadors, de manera que et poden esguerrar el dia. Es podria evitar si mantinguessin els vaixells a una distància suficient de la costa.