El Govern preveu un augment de la inversió social de 2.500 milions en els pressupostos

El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020, en el qual treballa el Govern, preveu incrementar la inversió social en 2.500 milions d'euros amb relació als últims comptes vigents, que són els del 2017, i que es destinarien bàsicament a sanitat, seguretat i educació.

Segons van avançar aquest dimecres Catalunya Ràdio i RAC1, els plans del departament de Vicepresidència i d'Economia serien dedicar aquests 2.500 milions a ampliar les plantilles de Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat, a abaixar les taxes universitàries, finançar les places de les guarderies públiques i al departament de Salut.

A més, part d'aquests recursos anirien destinats a una inversió important en infraestructures, que podria ser culminar el tram central de la línia de metro L9.

L'increment de 2.500 milions seria respecte als pressupostos actuals, que són els prorrogats de l'any 2017, perquè la Generalitat no va poder aprovar els comptes del 2018 perquè estava vigent l'aplicació del 155, ni els del 2019, per falta de suports. Pel que fa als comptes del 2019, que per aquesta falta de suports el Govern no va arribar ni a registrar formalment davant del Parlament, l'augment d'aquesta inversió social seria de 795 milions. Aquesta quantitat, a més, suposaria recuperar el nivell d'inversió pública anterior a les retallades del 2010.



Pròxima ronda de contactes

Així, la conselleria d'Economia, que lidera el vicepresident Pere Aragonès, preveu iniciar avui la ronda de contactes amb els grups parlamentaris i els agents socials per negociar el suport als pressupostos del 2020.

Fins ara, el PSC, els comuns i la CUP s'han obert a negociar els comptes, però tots tres han aclarit que en cap cas no es pot donar per descomptat el seu «sí».

En concret, els comuns es van obrir aquest dilluns a asseure's a parlar amb el Govern sobre els comptes, però van advertir que no acceptaran «campanyes publicitàries» del vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès. «Diàleg sincer per acabar amb les retallades, sí. Campanyes publicitàries d'Aragonès, no. Xecs en blanc per a la precampanya electoral d'Aragonès, no», va subratllar el diputat al Parlament dels comuns David Cid.

D'altra banda, el diputat socialista Ferran Pedret va demanar al Govern que concreti com pretén sufragar l'expansió pressupostària que planeja, que puja a 2.500 milions d'euros. «De moment és només un anunci. No seria la primera vegada que veiem projectes d'una certa expansió de pressupostos que obeeixen a partides d'ingressos que estan sobreestimades», va exposar en declaracions als mitjans. Tot i això, el diputat va assegurar que s'asseuran a parlar del projecte concret, però va insistir que ho faran quan Torra renunciï a la «confrontació».

En declaracions a la premsa ahir al Parlament, la diputada de la CUP Maria Sirvent va demanar al Govern «més rigor i fets, i menys propaganda, menys vendre fum i menys actes de campanya». L'anticapitalista també va anunciar que el vicepresident, Pere Aragonès, ha citat la CUP el 3 de setembre per explicar la proposta dels pressupostos de l'any vinent.

Tot i això, Sirvent va recordar que l'1 d'agost el conseller d'Economia va aprovar noves retallades, i va impulsar la coneguda com a llei Aragonès que «fomenta les privatitzacions».

«Estem al mateix punt de partida, o encara pitjor», va sentenciar Sirvent, que va criticar que el Govern expliqui a la premsa part del contingut de l'esborrany dels comptes, abans d'exposar-los als grups parlamentaris.