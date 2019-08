Un passatger ajuda a fer aterrar un avió en desmaiar-se el pilot

Els passatgers del Boeing 757 de la companyia Jet2 que viatjaven dilluns de Manchester a Funchal (Madeira) van tenir un gran ensurt a bord. Quan es trobaven a mig camí, la tripulació de l'avió va anunciar als passatgers que el pilot s'havia desmaiat i van preguntar si hi havia algun altre pilot entre els passatgers. Per sort, un pilot de Jet2 es trobava a l'avió perquè es dirigia a Madeira per començar les seves vacances i va entrar a la cabina per ajudar el copilot en l'aterratge.

Les alarmes es van activar cap a dos quarts d'onze de la nit i es va tancar una pista d'aterratge a Porto perquè es pogués realitzar l'aterratge d'emergència. Un portaveu del Jet2 va assegurar que «el vol de Manchester a Funchal es va desviar a Porto com a mesura de precaució com a conseqüència que un dels pilots es va trobar malament».

«La tripulació va anunciar que havia passat alguna cosa a la cabina del pilot, i un altre pilot de Jet2 que estava de vacances va sortir des de la part posterior de l'avió. Va oferir els seus serveis a la tripulació i va entrar a la cabina», va explicar Nicholas Banks, un bancari que viatjava a l'avió. «No va sortir fins que va ajudar el pilot a abandonar l'avió quan ja havíem aterrat. Al pilot que es va desmaiar se'l van endur en cadira de rodes i amb una màscara d'oxigen», va afegir. Un cop a Porto, la companyia va posar a disposició un avió i una tripulació perquè els passatgers poguessin arribar al seu destí.