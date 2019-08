Salut eleva a sis els casos sospitosos de listeriosi a Catalunya amb dues noves persones amb símptomes

Salut ha elevat aquest dijous a sis els casos sospitosos de listeriosi a Catalunya amb dues noves persones amb símptomes després d'haver consumit carn entatxonada d'Andalusia: una al Maresme i una altra al Ripollès. Tenen quadres amb símptomes lleus, com ara diarrees. S'està a l'espera de les analítiques per verificar si es tracta de casos confirmats o no. Al marge, hi ha cinc casos probables però no confirmats, ja que han donat negatiu a les proves. Cal una càrrega forta perquè les analítiques donin positiu.