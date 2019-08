Fiscalia precinta la fàbrica de l'empresa Magrudis pel brot de listeriosi

L'Ajuntament de Sevilla ha formalitzat aquest divendres davant la Fiscalia una denuncia contra Magrudis, el fabricant de carn contaminada de listeriosi. El consistori creu que hi pot haver un delicte contra la salut pública i ha precintat la fàbrica d'aquesta empresa al polígon 'El Pino'. Segons un comunicat de l'ajuntament, l'escrit de la denúncia argumenta que hi ha "indicis suficients" que acrediten que l'empresa no ha facilitat a les administracions tot la informació necessària per fer front a l'alerta sanitària pel brot de listeriosi. Aquest diumenge tres dos embarassades més han avortat afectades per listeriosi.