L'ANC insta JxCat i ERC a trobar un equilibri «realista» entre la confrontació i el diàleg

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va recordar ahir als partits independentistes que «el que va fallar» després de l'1-O va ser «l'expectativa que l'Estat espanyol dialogaria». Per tot plegat, va instar els partits a ser «realistes» i a cercar «un equilibri» entre la confrontació i la negociació.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Paluzie va defensar que renunciar a la unilateralitat vol dir renunciar a la independència i considera que aquesta via no és contradictòria amb la voluntat d'ampliar la base, sempre que sigui sense «desdibuixar» el projecte. Per a Paluzie, la millor resposta a la sentència és «tornar a posar la independència al centre» i que els independentistes es posin d'acord en determinats elements per aconseguir l'objectiu. «Tothom segueix sent retòricament independentista, però uns parlen que això només ho poden aconseguir amb diàleg i altres de confrontació, sense concretar com», va criticar.

La presidenta de l'entitat independentista va afirmar que la xifra d'inscrits a la Diada creix i que en dos dies han passat dels 60.000 inscrits als 75.000, però encara per sota de les mobilitzacions d'altres anys.

De nou, Paluzie va fer una crida perquè la gent s'hi inscrigui, ja que es calcula que es necessita prop d'un milió de persones per omplir la zona de la mobilització. L'entitat ha venut 190.000 samar-retes, en la línia d'altres anys, i l'ANC ja ha omplert 490 autocars. Paluzie també va subratllar que els socis de l'Assemblea han augmentat i que la massa social, també amb simpatitzants, és de 97.000 persones.

Paluzie creu que l'objectiu de la independència ha quedat desdibuixat i que s'han sotmès a la repressió, que fa que «estiguis a la reactiva».

D'altra banda, sobre una hipotètica segona sessió d'investidura de Pedro Sánchez, Paluzie va explicar que, si ella fos diputada al Congrés, votaria que no: «Quan podem utilitzar la minoria, l'hem d'utilitzar de manera estratègica i al servei dels interessos del projecte d'autodeterminació i independència».

Per la seva banda, Òmnium Cultural reclama una resposta a la sentència que sigui «àmplia» i que tingui «la màxima contundència», i avisa que mentre hi ha «baralles» dins del moviment independentista, «segur que no es construeixen respostes a l'altura d'aquest atac». En una entrevista a SER Catalunya, el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, va insistir que la resposta no pot ser només una mobilització al carrer, i que hi ha d'haver una reacció institucional, de Govern, al Parlament i als ajuntaments. Quan falten dues setmanes per a la Diada, Mauri va garantir que la manifestació «no va contra ningú» i que serà «incòmoda» per als que «no volen escoltar el que passa a Catalunya».